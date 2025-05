Trenerska rošada: Ancelotti selektor Brazilije, Alonso na klop Reala

Rio de Janeiro/Madrid, 12. maja - Dosedanji trener Real Madrida Carlo Ancelotti bo po koncu sezone zapustil španski klub in prevzel položaj selektorja brazilske nogometne reprezentance, so danes sporočili iz brazilske nogometne federacije. Izpraznjeno mesto na položaju glavnega trenerja madridske zasedbe pa bo prevzel Xabi Alonso, poročajo mediji, med njimi agenciji dpa in AFP.