Slovenke v Madridu po finale pokala narodov v odbojki na mivki

Madrid, 12. maja - Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki v sestavi Tjaša Kotnik, Maja Marolt, Tajda Lovšin in Živa Javornik bo 13. in 14. maja nastopila v pokalu narodov v Madridu v Španiji in si skušala priigrati uvrstitev v veliki finale, ki bo julija na Portugalskem, so danes sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.