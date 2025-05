Direktor WHO za Evropo na Bledu za ohranjanje zdravstva v vrhu politične agende

Bled, 12. maja - V Sloveniji se v okviru 11. srečanja Pobude malih držav, ki danes in v torek poteka na Bledu, mudi regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Henri P. Kluge. Izpostavil je številne izzive zdravstva in opozoril, da mora tudi v tem času povečevanja izdatkov za obrambo zdravstvo ostati prioriteta.