V Slovenskih goricah opozorili na stagnacijo regije

Lenart, 12. maja - Na seji sveta Območnega razvojnega programa Slovenskih goric so župani opozorili, da regija stagnira in da številne občine težko pridejo do kohezijskih sredstev. Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je ob tem napovedal skorajšnjo vložitev zakonskega predloga, ki bo okrepil razvojne regije.