Ljubljana, 12. maja - Ob 17. uri bodo simbolno predali namenu obnovljeni Vodovodni most prek Ljubljanice v ljubljanskem naselju Lipe ob Črnovaški cesti. Premostitveni objekt, namenjen kolesarjem in pešcem, bosta uradno odprla ljubljanski župan Zoran Janković in podžupan Rok Žnidaršič, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.