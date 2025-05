Pod vplivom alkohola in mamil mladoletnica povozila 51-letnika

Koper, 12. maja - Koprski policisti so v nedeljo popoldne obravnavali dogodek, v katerem je 17-letnica pod vplivom alkohola in mamil povozila 51-letnika, ki ga je zatem s sopotniki pobrala, ga naložila v avto in odpeljala. Policisti so avto izsledili v Kazljah, peljal ga je 15-letnik pod vplivom alkohola in mamil ter brez vozniškega dovoljenja.