Osnovna sanacija stropa v centralnem laboratoriju UKC Ljubljana zaključena

Ljubljana, 12. maja - Osnovna sanacija stropa v centralnem laboratoriju Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana je zaključena. V teku so že prej predvidene izboljšave, povezane z izboljšanjem delovnih pogojev zaradi dodatno vgrajenih analizatorjev, in sicer bodo na strop namestili akustične plošče za zmanjšanje hrupa, so za STA sporočili iz UKC Ljubljana.