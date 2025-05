V Slovenski kinoteki film o čudaški prihodnosti kot uvod v festival V-F-X

Ljubljana, 13. maja - S filmom Prihodnost pred nami bo čudaška AF italijanske raziskovalke digitalnih tehnologij Silvie Dal Dosso se bo drevi v Slovenski kinoteki začel mednarodni festival eksperimentalnih avdiovizualnih praks V-F-X Ljubljana. S peto edicijo festivala, ki poteka do sobote, se posvečajo avstralski produkciji in odmevnim naslovom z domače in tuje scene.