Ljubljana, 12. maja - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) praznuje 25. rojstni dan. Na dogodku v Ljubljani so izpostavili njen nepogrešljiv pomen pri zastopanju interesov kmetijstva, oblikovanju kmetijske politike in razvoju kmetijskega sektorja in slovenskega podeželja. Aktualni predsednik Jože Podgoršek je ob tem podčrtal pomen obveznega članstva v KGZS.