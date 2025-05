Začenja se festival Prepišno uredništvo na temo literature in prostora

Ljubljana, 13. maja - Z vodenim ogledom Grafitura po Trubarjevi se drevi začenja 13. festival bralne kulture Prepišno uredništvo, ki bo pod okriljem LUD Literature v LUDi knjigarni potekal do petka. Osrednja tema festivala s podnaslovom Prosto po prostoru je literatura in prostor. Gosteje festivala bodo o njej spregovorili v sklopu pogovorov, okroglih miz in delavnic.