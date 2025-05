Branilke naslova Italijanke na finalu BJK začenjajo proti Kitajkam

Ljubljana, 12. maja - Branilke naslova teniškega pokala Billie Jean King Italijanke se bodo na finalnem turnirju letošnje izvedbe, ki bo med 16. in 21. septembrom v Shenzhenu na Kitajskem, v četrtfinalu merile z gostiteljicami, je danes določil žreb. Skozi kvalifikacije so si finale sicer zagotovile še Velika Britanija, Japonska, Kazahstan, Španija, ZDA in Ukrajina.