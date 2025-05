Evropske borze ob trgovinskem dogovoru med ZDA in Kitajsko navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 12. maja - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja dvignili nad gladino. Vlagatelje je spodbudil trgovinski dogovor med ZDA in Kitajsko, ki sta minuli vikend na pogajanjih v Ženevi sklenili, da vzajemne carine za 90 dni znižata za 115 odstotnih točk. Po dogovoru so poskočile tudi cene nafte.