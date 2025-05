Večer o rezultatih referenduma (12. 5.)

Maribor, 12. maja - Petra Vidali v komentarju Ne umik, program piše o rezultatih referenduma, ki je po njenem mnenju pokazal realno sliko politične sedanjosti in koordinate bodočega predvolilnega boja. Poudarja, da se stranke na desnem polu množijo in prepirajo med sabo, ko gre zares, pa se pokaže njihova enotnost. Na levi so medtem neenotni glede bistvenih vprašanj.