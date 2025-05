Napadeni moški pristal v bolnišnici

Maribor, 12. maja - Na območju Ptuja so neznanci v nedeljo popoldne pristopili do moškega in od njega zahtevali denar. Ker jim ga ni želel izročiti, so ga večkrat udarili in zbežali, ko je dejanje opazila mimoidoča. Oškodovanca, ki je lažje poškodovan, so odpeljali v bolnišnico, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.