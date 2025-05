V zunajparlamentarnih strankah izpostavili slabosti na referendumu zavrnjenega zakona

Ljubljana, 12. maja - V zunajparlamentarnih strankah Zeleni Slovenije in Nova socialdemokracija, organizatorkah referendumske kampanje proti zakonu o dodatku k pokojninam umetnikov, so ob njegovi referendumski zavrnitvi znova izpostavili slabosti zakona. Zeleni so zadovoljni, da je javnost prepoznala njegovo problematičnost, v NSD opozarjajo na kulturniški elitizem.