Trump naj bi od Katarja prejel novo letalo Air Force One

Washington, 12. maja - Predsednik ZDA Donald Trump naj bi od Katarja kmalu prejel luksuzno letalo Boeing 747-8, ki naj bi nato postalo predsedniško letalo Air Force One, poročajo ameriški mediji. Katar vztraja, da ne gre za darilo, temveč "predajo letala v začasno uporabo", in da ni še nič dogovorjeno. Demokrati v ZDA pa so zaradi spornega darila ogorčeni.