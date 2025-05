Dallas povedel proti Winnipegu, Florida izenačila proti Torontu

Dallas, 12. maja - Hokejisti Dallas Stars so v tretji tekmi drugega kroga končnice severnoameriške lige NHL doma premagali Winnipeg Jets s 5:2 in v skupnem izidu v seriji na štiri zmage povedli z 2:1. V četrti tekmi konferenčnega polfinala na vzhodu pa so aktualni prvaki lige Florida Panthers z 2:0 premagali Toronto Maple Leafs in izid v seriji poravnali na 2:2.