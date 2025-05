Za zunajparlamentarne stranke referendumski rezultat kritika vladajoče politike

Ljubljana, 11. maja - V zunajparlamentarnih strankah, organizatorkah kampanje, ki so nasprotovale zakonu o dodatku k pokojninam za izjemne umetniške dosežke, v izidih današnjega referenduma med drugim vidijo klic po družbeni pravičnosti in kritiko vladajoče politike. Do te so kritični tudi Pirati, ki sicer rezultat obžalujejo.