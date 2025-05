Na območju Slovenske Bistrice našli trupli dveh starejših moških

Slovenska Bistrica, 11. maja - Na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica je okoli 14.30 prišlo do streljanja. Policisti so na kraju dogodka našli trupli dveh starejših moških. Policisti in kriminalisti še opravljajo ogled kraja dejanja in zbirajo potrebna obvestila, so sporočili s Policijske uprave Maribor.