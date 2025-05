Modri dirkači najboljši na teku trojk na 67. Poti ob žici v Ljubljani

Ljubljana, 10. maja - Ekipa Modri dirkači v sestavi Luka Ljubič, Andrej Mikelj in Janez Mulej so s časom ure, 11 minut in 54 sekund zmagali na 20 kilometrov na teku trojk v okviru 67. Poti ob žici, ki poteka ob osemdeseti obletnici osvoboditve Ljubljane. Skupaj je bilo v treh dnevih na različnih dogodkih po podatkih organizatorjev 44.254 udeležencev.