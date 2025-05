Na pobočju Male Osojnice umrl 29-letni tuji pohodnik

Bled, 10. maja - Na pobočju Male Osojnice na Bledu je 29-letni tuji pohodnik v petek popoldne zdrsnil in omahnil v globino. Ponesrečeni je kljub trudu očividcev in gorskih reševalcev Gorske reševalne službe (GRS) Radovljica na kraju nesreče zaradi hudih poškodb umrl, so na družbenih omrežjih sporočili v GRS Radovljica.