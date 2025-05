Odprla so se volišča za referendumsko glasovanje

Ljubljana, 11. maja - Po državi so se ob 7. uri odprla vrata več kot 3000 volišč za referendumsko glasovanje. Na njem volivci odločajo o uveljavitvi zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Volišča bodo odprta do 19. ure, do tedaj tudi še velja volilni molk. Prve izide današnjega glasovanja je pričakovati po 19.30.