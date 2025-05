V Medvodah 196 predlogov participativnega proračuna

Medvode, 11. maja - V Medvodah se je ta teden zaključilo zbiranje projektnih predlogov v okviru participativnega proračuna Sodeluj in glasuj! Odziv občanov je prijetno presenetil, saj so zbrali rekordno število predlogov, skupaj kar 196, so sporočili z občine. Za izvajanje projektov v tem in prihodnjem letu bo na voljo 400.000 evrov.