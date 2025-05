Mestna občina Novo mesto pozdravlja sprejetje ukrepov za bolj redno obiskovanje šole

Skupina županj in županov jugovzhodne Slovenije in Posavja je v DZ leta 2023 vložila pobudo s podpisi številnih prebivalk in prebivalcev tega dela države. Vložili so predloge sprememb štirih zakonov, tako poleg omenjenih dveh še predloga sprememb zakonov o urejanju trga dela in o voznikih. Z njimi so želeli urediti razmere otrok in mladine iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih.

Mestna občina Novo mesto pozdravlja sprejetje omenjenih sprememb "kot simbolni in praktični korak k urejanju perečih romskih vprašanj, ki so v tem delu Slovenije že dolgo navzoča, a velikokrat prezrta".

Po dopolnitvah zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki jih je DZ sprejel v sredo, se bo namreč ob ugotovitvi inšpektorata za šolstvo o otrokovem izostajanju od pouka enemu od staršev otroški dodatek začasno izplačeval v materialni obliki. Po sprejeti noveli zakona o socialnovarstvenih prejemkih pa se bo pod enakim pogojem tudi denarna socialna pomoč začasno izplačevala v naravi.

Po mnenju novomeškega župana Gregorja Macedonija sprejetje omenjenih sprememb jasno sporoča, da je šolanje temeljna vrednota, so zapisali na mestni občini. Sprejeti ukrepi po njegovi oceni "dajejo nekaj upanja, da se bo z zakonodajnimi orodji začelo reševati dolgo zanemarjeno področje".

Ob tem mestna občina na državni ravni še vedno opaža veliko nepoznavanje dejanskega stanja na tem področju. To se po njihovih besedah še posebej izraža v izjavi poslanke Sare Žibrat v razpravi na seji DZ 24. aprila. Pri prvi obravnavi predlaganih dopolnitev zakona o starševskem varstvu je poslanka Svobode namreč glede na magnetogram seje dejala, da "ne bi zaupala županu, ki še ni stopil v romsko naselje, da bo vedel, kaj se dogaja".

Macedoni je poslanki danes poslal dopis z zahtevo po pojasnilu, katerega iz omenjene skupine 11 županov jugovzhodne Slovenije in Posavja je imela v mislih. "Sam vam sporočam, da je vaša trditev v primeru vseh 11 županov dolenjskih, posavskih, belokranjskih in ribniško-kočevskih občin neresnična," je zapisal v dopisu.