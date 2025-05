V Sloveniji lani predviden obisk papeža Frančiška

Ljubljana, 9. maja - Apostolski nuncij v Sloveniji je na maši zadušnici za pokojnega papeža Frančiška v sredo dejal, da je papež želel priti v Slovenijo in da je bil za lani določen datum obiska, a je bil ta onemogočen. V uradu predsednice republike so STA potrdili, da je bil dogovorjen datum obiska, da pa so bili obveščeni, da papeža ne bo zaradi zdravstvenega stanja.