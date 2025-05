Skupnost občin nasprotuje noveli zakona o osnovni šoli v zvezi s šolskimi prevozi

Ljubljana, 9. maja - Skupnost občin Slovenije (SOS) ostro nasprotuje noveli zakona o osnovni šoli, ker so brez obrazložitve ponovno vključene vsebine v zvezi s šolskimi prevozi, ki jih je SOS z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje že uskladila. Še več, minister Vinko Logaj je dogovorjene rešitve marca predstavil županjam in županom, so sporočili iz SOS.