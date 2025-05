Za naložbe v predelavo ribiških proizvodov 3,85 milijona evrov

Ljubljana, 9. maja - Kmetijsko ministrstvo je v današnjem uradnem listu objavilo prvi javni razpis v okviru dejavnosti za konkurenčno in okolju prijazno predelovalno industrijo. Za naložbe v gradnjo novih obratov za predelavo ribiških proizvodov in posodobitev obstoječih je na voljo 3,85 milijona evrov. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.