Vreme: Ponoči se bo delno razjasnilo

Ponoči bo sprva še zmerno do pretežno oblačno, do jutra se bo večinoma delno razjasnilo.

V soboto bo razmeroma sončno z občasno povečano kopasto oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 16 do 19, na Goriškem do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna ploha. Jutro bo sveže, dan pa razmeroma topel. V ponedeljek se bo oblačnost od vzhoda povečala, ponekod v notranjosti Slovenije bo občasno rahlo deževalo.

Vremenska slika: Nad severnim delom srednje Evrope je območje visokega zračnega zraka, ki se počasi širi proti Alpam. V spodnjih plasteh ozračja k nam od vzhoda doteka postopno nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo delno razjasnilo. V soboto bo dokaj sončno, predvsem v hribovitem svetu bo čez dan nekaj spremenljive kopaste oblačnosti.