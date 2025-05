SBI TOP danes pridobil petino odstotka

Ljubljana, 9. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil petino odstotka in trgovalni teden končal pri vrednosti 2040,59 točke. Borzni posredniki so opravili za 2,70 milijona evrov prometa. Najprometnejše so bile delnice NLB, s katerimi je bilo sklenjenih za 1,12 milijona evrov poslov.