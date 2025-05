Bruselj ob dnevu Evrope potrdil zavezanost evropskemu projektu

Bruselj, 9. maja - Ponovno potrjujemo zavezanost evropskemu projektu, ki združuje naše narode, in širitvi kot najboljši geopolitični naložbi EU, so v današnji skupni izjavi ob dnevu Evrope sporočili vodje institucij EU. Poudarili so, da njihova prizadevanja za mir v Evropi še niso končana in da je stara celina spet pred velikimi izzivi.