V poostrenem nadzoru zaznali 36 kršitev voznikov tovornih vozil

Celje, 9. maja - Celjski policisti so v sodelovanju s kolegi iz Ljubljane, Maribora in Murske Sobote v četrtek na štajerski avtocesti na počivališčih Lopata in Zima opravili poostren nadzor nad vozniki tovornih vozil in avtobusov. Kot so sporočili iz Policijske uprave Celje, so pri voznikih tovornjakov zaznali 36 kršitev, pri voznikih avtobusov pa dve.