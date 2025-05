MBajk v Mariboru razširil mrežo s 36. postajo

Maribor, 9. maja - Mestna občina Maribor in podjetja Europlakat sta danes na Cesti XIV. divizije na območju naselja Greenwich v sodelovanju s podjetjem za dostavo hrane in drugih izdelkov Wolt odprla 36. postajo mestnega kolesarskega omrežja MBajk. To zdaj obsega 360 koles, župan Saša Arsenovič pa je napovedal skorajšnjo širitev še na območje Tezna.