Dvoletni projekt prinesel smernice za ekološko pridelavo hmelja

Žalec, 9. maja - Končuje se dvoletni projekt EKOHMELJ partnerjev iz vrst stroke in pridelovalcev hmelja. Eden pomembnejših rezultatov projekta so smernice za ekološko pridelavo hmelja. Ta trenutno v Sloveniji poteka na okoli dveh odstotkih vseh hmeljišč. Možnosti širitve ekološke pridelave hmelja pri nas so, a so odvisne od povpraševanja na trgu.