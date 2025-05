Časnik Večer praznuje 80 let

Maribor, 9. maja - Časnik Večer danes obeležuje 80 let od prve izdaje, ki je izšla 9. maja 1945. Prva številka je naznanjala osvoboditev po drugi svetovni vojni, naslovljena je bila Maribor svoboden. Ob tem jubileju so izdali posebno izdajo, revijo na 108 straneh kot poklon vsem generacijam bralk in bralcev, ki so Večer brali skozi desetletja.