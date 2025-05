Fajon ob dnevu Evrope: Samo skupaj bomo lahko ohranili EU

Ljubljana, 9. maja - Evropa ni le prostor, kjer živimo - je skupna zaveza vrednotam, ki jih moramo varovati, negovati in uresničevati, je ob dnevu Evrope sporočila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Izpostavila je pomen sodelovanja in dodala, da bomo samo skupaj lahko ohranili EU, ki bo varuhinja miru, svobode in blaginje.