Goriško povezali s konjeniško potjo

Renče-Vogrsko/Miren-Kostanjevica/Nova Gorica, 9. maja - Na Goriškem zaključujejo projekt urejanja konjeniške poti, ki je povezala Trnovsko-Banjško planoto, Vipavsko dolino in Kras. V okviru projekta so razširili traso poti, vzpostavljene leta 2010, ter tako prispevali k razvoju trajnostnega turizma in kakovosti življenja na podeželju.