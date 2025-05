Novi papež aktiven na družbenih omrežjih, tudi s političnimi izjavami

Lima/Vatikan, 9. maja - Američan Robert Prevost, ki je bil v četrtek izvoljen za novega papeža, je izjemno aktiven na družbenih omrežjih. V svojih zapisih je bil doslej kritičen tudi do ameriškega predsednika Donalda Trumpa in podpredsednika ZDA JD Vancea, zaradi česar so z njegovo izvolitvijo na čelo Cerkve nezadovoljni konservativni Trumpovi podporniki.