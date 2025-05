Mediji: Na celjskem sodišču se nadaljuje sojenje zaradi goljufije na škodo evropskih sredstev

Celje, 9. maja - Na celjskem sodišču poteka sojenje družbi Griffin in njeni direktorici Tanji Čajavec ter celjskemu javnemu zavodu Socio in njegovi nekdanji direktorici Suzi Kvas, ki jima evropsko tožilstvo očita goljufije pri porabi evropskega denarja za program socialne aktivacije. Znesek oškodovanja znaša 647.000 evrov, poročata časnika Dnevnik in Večer.