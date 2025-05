Singapur, 9. maja - Cene nafte so šle v današnjem azijskem trgovanju znova navzgor. Naftni trgovci pred začetkom trgovinskih pogovorov med ZDA in Kitajsko upajo na preboj v odnosih med tema največjima porabnicama nafte na svetu. Ob tem pozdravljajo načelni trgovinski dogovor med ZDA in Veliko Britanijo.