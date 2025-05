Edmontonu še druga zmaga, Washington do izenačenja na vzhodu

Washington, 9. maja - Hokejisti Edmonton Oilers, ki so v prvem krogu končnice zahoda še četrto sezono zaporedoma izločili Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, odlično igrajo tudi v drugem krogu. V dvoboju proti Vegas Golden Knights so v boju na štiri zmage povedli z 2:0. Washington Capitals pa so na vzhodu izenačili razmerje moči (1:1) proti Carolina Hurricanes.