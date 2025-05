Tedenski pregled - Slovenija od 9. do 15. 5.

Ljubljana, 16. maja - Slovenija je v prvem četrtletju po štirih letih presenetljivo zabeležila zmanjšanje gospodarskih aktivnosti, in sicer za 0,7 odstotka na letni ravni. Na referendumu so volivci zavrnili zakon o dodatku k pokojnini za umetniške dosežke, NSi in Demokrati so vložili interpelacijo zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko.