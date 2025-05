Na ponovnem sojenju Weinsteinu zaslišali novo tožnico

New York, 9. maja - Na drugem sojenju nekdanjemu ameriškemu producentu Harveyju Weinsteinu so v četrtek na newyorškem sodišču zaslišali 39-letno Poljakinjo Kajo Sokolo. Na sodišču je opisala dva spolna napada leta 2002 in 2006, za molk o katerih je od takrat slavnega televizijskega producenta dobila več kot tri milijone ameriških dolarjev odškodnine.