Bill Gates oster do Elona Muska in njegovega delovanja v Trumpovi vladi

New York, 9. maja - Ustanovitelj Microsofta Bill Gates je v pogovoru za Financial Times ostro kritiziral milijarderja Elona Muska in dejal, da s svojim ravnanjem v vladi Donalda Trumpa kot najbogatejši človek na svetu pobija najrevnejše otroke na svetu. Gates je izrazil tudi ogorčenje nad Muskovo vlogo pri zapiranju Ameriške agencije za mednarodni razvoj (Usaid).