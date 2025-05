V finalu konferenčne lige Chelsea in Betis

Ljubljana, 8. maja - V finalu konferenčne lige bodo igrali nogometaši Chelsea in Betisa. Angleži so v polfinalu izločili Djurgarden, pri katerem Slovenca Nina Žuglja zaradi poškodbe tudi tokrat ni bilo v kadru, Španci pa so bili po podaljških boljši od Fiorentine, ki je v četrtfinalu premagala Celje.