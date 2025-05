Macron in Tusk podpisala pogodbo o prijateljstvu z obrambno klavzulo

Nancy, 9. maja - Francoski predsednik Emmanuel Macron in poljski premier Donald Tusk sta danes podpisala sporazum o prijateljstvu in sodelovanju med državama. Pogodba vključuje tudi klavzulo o medsebojni obrambi, s čimer zaveznici v Natu in EU krepita vezi po ruski invaziji na Ukrajino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.