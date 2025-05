Vodstvo AVP zagotavlja, da si prizadevajo za reševanje problematike pomanjkanja ocenjevalcev na vozniškem izpitu

Ljubljana, 8. maja - Na Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP) se zavedajo problematike podaljševanja čakalnih dob za izpitno vožnjo na nekaterih območjih in si aktivno prizadevajo za njeno reševanje, so za STA navedli v vodstvu agencije. Obenem so zagotovili, da dialog s sindikatom AVP, ki je začel priprave na stavko, ves čas poteka.