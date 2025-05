Prireditelji OI 2028 razkrili prizorišči slovesnosti na igrah

Los Angeles, 8. maja - Prireditelji olimpijskih iger v Los Angelesu 2028 so danes razkrili načrte za slavnostne dogodke ob odprtju in koncu iger. Uvodna slovesnost bo potekala na dveh stadionih hkrati, Los Angeles Memorial Coliseumu in stadionu v Inglewoodu, so na spletni strani iger zapisali prireditelji.