Evropske borze večinoma z rastjo; nafta dražja, evro navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 8. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da so z Veliko Britanijo dosegli trgovinski dogovor. To je pri vlagateljih spodbudilo upanje v uspeh trgovinskih pogajanj z drugimi državami. Nafta se je podražila, tečaj evra pa se je znižal.