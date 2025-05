Velika Britanijo v dogovoru z ZDA dosegla znižanje carin na uvoz britanskih avtomobilov

Washington/London, 8. maja - Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump pred nekaj urami sporočil, da sta ZDA in Velika Britanija dosegli trgovinski dogovor, je to zdaj uradno potrdil tudi britanski premier Keir Starmer. Dogovor med drugim znižuje carine na uvoz britanskih avtomobilov s 27,5 na 10 odstotkov. "Gre za ogromno in pomembno znižanje," je dejal premier.