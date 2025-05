Vlada spremenila vrednost nekaterih šolskih gradbenih projektov

Ljubljana, 8. maja - Vlada je na današnji seji v načrtu razvojnih programov za obdobje 2025-2028 spremenila vrednost projektov prenove in gradnje nekaterih vzgojno-izobraževalnih zavodov. Gre za projekte dozidave Osnovne šole (OŠ) Divača, Izobraževalnega in športnega središča Križe v Tržiču, novogradnje glasbene šole Sežana in dozidave za potrebe šole in vrtca Kokrica.